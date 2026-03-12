INCINERARON CASI TRES MIL CARTONES DE CIGARRILLOS DE CONTRABANDO

El operativo se desarrolló con normalidad y sin registrarse novedades.

Esta mañana, entre las 8 y las 12, personal de la Comisaría de Puerto Tirol llevó adelante el traslado y la incineración de un importante cargamento de cigarrillos de origen ilegal.

La mercadería había sido secuestrada el pasado 7 de enero sobre la Ruta Provincial 57, en un procedimiento realizado por efectivos de Puerto Tirol, Fontana y Policía Caminera, en el marco de una causa por infracción al Código Aduanero.

En total se destruyeron 2.900 brezas de cigarrillos de origen paraguayo, marca Rodeo, que fueron trasladadas en un camión del Departamento de Logística hasta un campo, en zona rural de Puerto Tirol, donde finalmente se realizó la incineración.

El procedimiento se llevó adelante con la supervisión de personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la colaboración de Bomberos Voluntarios, además de la presencia de testigos que certificaron el operativo.

