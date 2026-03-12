El Comité para la Prevención de la Tortura organiza un panel a 50 años del último golpe de Estado

El Comité para la Prevención de la Tortura, con la colaboración del Centro de Estudios Judiciales, realizará el próximo miércoles 18 de marzo a las 17:30 horas el panel titulado “A 50 años del último golpe de Estado – La importancia del juzgamiento y el acompañamiento a las víctimas”.

La actividad se desarrollará bajo modalidad virtual y contará con la adhesión del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, la Casa por la Memoria del Chaco y el Consejo Federal de Mecanismos Locales de Prevención de la Tortura.

La jornada propone abrir un espacio de reflexión crítica sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado en Argentina, así como sobre las consecuencias culturales, institucionales y jurídicas del Plan Cóndor y sus impactos en nuestra sociedad.

El panel contará con la participación de reconocidos especialistas del ámbito judicial y de los derechos humanos. Entre los disertantes se encuentra el Dr. Jorge Auat, ex titular de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal y ex fiscal general del Tribunal Oral Federal de Resistencia, cargo desde el cual fue protagonista de las causas de lesa humanidad en la provincia del Chaco y promovió el avance de estos procesos judiciales.

También integrará el panel la Lic. Victoria Julia Martínez, psicóloga clínica especializada en la atención de niños, niñas y adolescentes atravesados por situaciones de violencia y trauma. Es presidenta de la Fundación Niñosur y fue directora nacional de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación entre 2003 y 2014. Además, dirige la Diplomatura en Transmisión de Memorias Traumáticas de la Universidad Nacional del Chaco Austral y es autora del libro “Terrorismo de Estado: efectos psicológicos en los niños”.

Asimismo, formará parte del panel el Dr. Javier Augusto De Luca, fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, con una extensa trayectoria en el Poder Judicial y en el ámbito académico. Integró los equipos técnicos de la Cámara Federal durante el histórico Juicio a las Juntas Militares, colaborando en el análisis jurídico de las causas contra los comandantes de la última dictadura, y también participó en el Chaco en los primeros juicios de lesa humanidad desarrollados a partir del año 2010.

A cincuenta años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la actividad busca promover una reflexión sobre la influencia de prácticas de violencia institucional, tortura y malos tratos instaladas durante la dictadura, así como sobre los desafíos actuales en la protección de los derechos humanos frente al negacionismo y a distintos intentos de regresividad en esta materia.

En ese marco, también se propone poner en valor la lucha sostenida de los organismos de derechos humanos y los avances logrados en la Argentina en materia de memoria, verdad y justicia, fundamentales para la construcción de una sociedad democrática y respetuosa de la dignidad humana y del Estado de derecho.

La actividad está dirigida a la ciudadanía en general y se entregarán certificados de participación.

