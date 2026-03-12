EL GOBIERNO PROVINCIAL ANALIZA ALTERNATIVAS ANTE EL POSIBLE CESE DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ERSA

El Ministerio de Infraestructura de la Provincia del Chaco informó a la empresa ERSA Urbano S.A., prestataria del servicio de transporte público urbano de pasajeros en el área metropolitana, que hará uso de las facultades contractuales previstas en el pliego de concesión y en la normativa vigente, en relación con la decisión empresarial de cesar unilateralmente la prestación del servicio.

En tal sentido, desde el Gobierno provincial adelantaron que se están evaluando alternativas que incluyen contactos con otras empresas prestadores, en caso de que ERSA decida no prestar más el servicio. Metodología que se viene dando en otras jurisdicciones del país.

En la comunicación oficial, el Ministerio dejó constancia de la posición institucional del Gobierno provincial respecto de la importancia de preservar la continuidad de un servicio público esencial para la comunidad. En ese marco, se señaló que la Provincia actuará conforme a las herramientas previstas en el contrato de concesión a fin de garantizar el normal funcionamiento del sistema de transporte.

La empresa fundamentó su decisión en una presunta alteración de la ecuación económico-financiera del contrato. Ante ello, el Ministerio expresó su desacuerdo con dicha interpretación, señalando que, de acuerdo con el análisis realizado, no se verifican circunstancias extraordinarias, imprevisibles y ajenas a la concesionaria que imposibiliten la continuidad de la prestación del servicio.

En virtud de lo expuesto, la cartera de Infraestructura indicó que adoptará las medidas que correspondan dentro del marco legal y contractual vigente, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa concesionaria y resguardar el interés público. Asimismo, se recordó que la Provincia del Chaco ha implementado en los últimos años distintos mecanismos de acompañamiento al sistema de transporte público urbano, entre ellos el fortalecimiento del Fondo de Compensación Provincial y la aplicación de esquemas de asistencia extraordinaria frente a la reducción de subsidios nacionales.

Estas acciones, según se indicó, forman parte de una política sostenida orientada a preservar la estabilidad del sistema de transporte y a garantizar su continuidad en beneficio de los usuarios del área metropolitana.

