RASTRILLAJES EN FONTANA Y PUERTO TIROL CON UN FUERTE OPERATIVO DE MÁS DE 200 EFECTIVOS, CONTINÚA LA BÚSQUEDA DE AXEL GONZÁLEZ

Más de un centenar de efectivos, unidades especiales, canes, drones y cadetes participaron este martes de un amplio operativo de búsqueda en Fontana y Puerto Tirol.

La Policía del Chaco llevó adelante este martes un nuevo operativo de búsqueda de Axel González, de 21 años, con la participación de personal de distintas áreas operativas y especializadas de la fuerza.

Las tareas fueron supervisadas por el jefe de Policía, Comisario General Fernando Javier Romero; el subjefe, Comisario General Manuel Victoriano Silva; y el director del Centro de Análisis, Comando y Control Policial, Comisario General Cristian Antonio Durand, junto a autoridades de las direcciones generales de Investigaciones, Consumos Problemáticos, Seguridad Metropolitana, Inteligencia Criminal, Policía Caminera, Seguridad Rural y Ambiental, Abordaje Territorial y Bomberos, además de supervisores y jefes de las comisarías de Fontana.

Durante la jornada se realizaron rastrillajes en zonas de basurales, sectores rurales y distintos predios ubicados entre Fontana y Puerto Tirol. Los trabajos contaron con la intervención de efectivos de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, Canes, Trata de Personas, Bomberos, Patrulla Fluvial, Policía Rural, Policía Caminera, Inteligencia Criminal e Investigaciones, además del apoyo de un drone VANT y 40 cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública.

Desde esta mañana hasta pasadas las 16, los equipos continuaron los recorridos en amplias extensiones de terreno mediante rastrillajes en línea y controles sectorizados. Finalizadas las tareas previstas para la fecha, los operativos concluyeron sin resultados positivos respecto del paradero del joven, por lo que las acciones de búsqueda e investigación continúan.

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