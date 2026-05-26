SAENZ PEÑA MOTOCICLETA ROBADA FUE RESTITUIDA A SU PROPIETARIA

El rodado tenía pedido de secuestro activo desde enero de 2024.

Esta mañana alrededor de las 12 del mediodia, personal de la Comisaría Sexta realizó la entrega formal de una motocicleta recuperada a su legítima propietaria, en el marco de una causa por supuesto robo esclarecido.

Se trata de una motocicleta 110 cc, que se encontraba secuestrada en una investigación judicial tramitada bajo expediente con intervención de la Fiscalía de Investigaciones.

Tras las verificaciones efectuadas mediante el sistema Padrón Policial, los agentes constataron que el rodado registraba un pedido de secuestro activo solicitado por la Comisaría Primera, correspondiente a una denuncia radicada en enero de 2024.

Ante esta situación, la Fiscalía de Investigaciones N°3 dispuso la entrega del vehículo a la damnificada, además de librar las comunicaciones correspondientes para dejar sin efecto el pedido sobre el motovehículo.

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