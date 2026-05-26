ECOM CHACO PARTICIPÓ DE LA SMART CITY EXPO 2026 Y AVANZA EN UNA AGENDA DE COOPERACIÓN TECNOLÓGICA REGIONAL

La empresa tecnológica chaqueña formó parte del principal encuentro de ciudades inteligentes del norte argentino y trabaja en una estrategia conjunta con Santiago del Estero para fortalecer la conectividad y la infraestructura digital regional.

ECOM Chaco participó oficialmente de una nueva edición de la Smart City Expo Santiago del Estero 2026, el evento internacional de innovación urbana, transformación digital y desarrollo sustentable más importante de la región, realizado en el Fórum de la capital santiagueña. El encuentro reunió a gobiernos, empresas tecnológicas, universidades y especialistas nacionales e internacionales para debatir el futuro de las comunidades inteligentes y las nuevas herramientas tecnológicas aplicadas a la gestión pública y al desarrollo regional.

En ese marco, ECOM Chaco avanzó en una agenda de cooperación estratégica junto a ENERSE SAPEM, orientada a fortalecer la integración tecnológica y la conectividad interprovincial entre Chaco y Santiago del Estero. Durante la visita institucional a las instalaciones de ENERSE SAPEM, ambas empresas comenzaron a trabajar en un acuerdo de cooperación mutua destinado al desarrollo de iniciativas vinculadas a infraestructura digital, integración de redes, optimización de fibra óptica y generación de servicios estratégicos adaptados a las necesidades productivas y gubernamentales del norte argentino.

La articulación entre ambas provincias apunta a consolidar una red tecnológica regional que permita ampliar el acceso a la conectividad y potenciar el desarrollo digital del Norte Grande.

“Esta articulación buscaría consolidar lazos firmes para potenciar la transformación digital regional, ampliando de manera efectiva el acceso a la conectividad y generando soluciones innovadoras con impacto real en la comunidad”, señalaron desde la comitiva de ECOM Chaco.

La participación institucional en la Smart City Expo Santiago del Estero 2026 también permitió fortalecer vínculos entre empresas tecnológicas y promover esquemas de trabajo colaborativo orientados al desarrollo de soluciones innovadoras para la región. El evento, coorganizado junto a Fira Barcelona, propuso debates centrados en inteligencia artificial, innovación urbana, sustentabilidad y transformación digital.

Con esta presencia, ECOM Chaco reafirma su liderazgo en el sector tecnológico regional y proyecta sus capacidades en ingeniería de software e infraestructura de conectividad más allá de las fronteras provinciales, impulsando herramientas para construir una región más integrada, innovadora y conectada.

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