LA PLAZA SAN MARTÍN SE LLENÓ DE DANZA, TRADICIÓN Y SENTIMIENTO PATRIO EN EL CIERRE DE LOS FESTEJOS DEL 25 DE MAYO

En el marco de las celebraciones por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, la plaza San Martín de Juan José Castelli se vistió de celeste y blanco para vivir una tarde cargada de cultura, tradición y patriotismo.

Con el arrío del pabellón nacional encabezado por el intendente Pío Sander, dio inicio un gran despliegue artístico protagonizado por academias y escuelas de danzas folklóricas locales, que deleitaron al público con bailes tradicionales y un espectáculo lleno de color, emoción y sentido patrio.

Participaron de esta gran celebración las siguientes academias:

• Reflejos de Tradición, dirigida por Cinthia Leguizamón • Esperanza Chaqueña, del profesor Miguel Paredes • Latir de mi Sangre, de Ariel Gutiérrez • Raíces de mi Patria, de Gimena Groh • Nuestras Costumbres, de la profesora Marisel Aramayo • Patria y Tradición y Vivencias de mi Pago, del profesor César Zalazar • Herencias Nativas, de la profesora Rocío Frías

Cada presentación fue acompañada por el aplauso del público que colmó la plaza para disfrutar de una velada que puso en valor las raíces culturales, las costumbres y el amor por la patria.

La propuesta fue organizada por la Secretaría de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Juan José Castelli, a cargo de Rubén Romero, contando además con el acompañamiento y colaboración de la Subsecretaría de Ceremonial y Protocolo, encabezada por Walter Benítez, quienes trabajaron en la coordinación y realización del evento.

De esta manera, la comunidad vivió una jornada cargada de identidad, encuentro y tradición, cerrando las actividades conmemorativas por los 216 años de la Revolución de Mayo.

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