IMPORTANTE OPERATIVO DE LIMPIEZA Y DESCACHARRADO EN EL BARRIO 50 VIVIENDAS

Con el objetivo de fortalecer la limpieza urbana y mejorar las condiciones ambientales de los distintos sectores de la ciudad, el Centro de Gestión Municipal llevó adelante un importante operativo integral de descacharrado, corte de pasto y acondicionamiento de espacios verdes en el barrio 50 Viviendas y zonas aledañas.

Las tareas incluyeron la recolección de cacharros, ramas, restos verdes y residuos acumulados, además del desmalezado y mantenimiento de sectores públicos, buscando brindar mayor limpieza, orden y seguridad a los vecinos.

Desde el municipio destacaron que este tipo de operativos forman parte de un trabajo permanente que se desarrolla en distintos barrios, con el propósito de prevenir focos de contaminación, evitar la proliferación de insectos y contribuir al cuidado de la salud comunitaria.

Asimismo, personal del área de Ambiente acompañó la jornada realizando trabajos de forestación y plantación de especies en espacios verdes del barrio, promoviendo una ciudad más sustentable y amigable con el entorno.

“Estos operativos tienen como finalidad acercar servicios esenciales a cada barrio, mejorando los espacios comunes y generando entornos más limpios y saludables para las familias”, señalaron desde el Centro de Gestión Municipal.

El municipio continúa avanzando con acciones integrales de limpieza y mantenimiento urbano, solicitando además la colaboración de los vecinos para mantener la higiene y el cuidado de los espacios públicos.

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