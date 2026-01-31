RASTREAN A UN PRÓFUGO QUE VIOLÓ LA PRISIÓN DOMICILIARIA

Se trata de un hombre de 36 años que posee un pedido de detención inmediata por haber violado el régimen de prisión domiciliaria.

Personal del Departamento Investigaciones Complejas se encuentra abocado a una causa tendiente a recapturar a Víctor Manuel Romero (36), quien registra un pedido de detención inmediata tras incumplir el régimen de prisión domiciliaria que le fuera oportunamente otorgado.

En ese marco, el Juzgado de Ejecución Penal en Feria ratificó la orden de captura, disponiendo su alojamiento en un establecimiento penitenciario para el cumplimiento de la pena.

Durante la jornada de este viernes, efectivos de la División Delitos Contra las Personas se trasladaron hasta la localidad correntina de Paso de la Patria, donde realizaron un rastrillaje en la zona costera. Como resultado de las tareas investigativas, identificaron una camioneta Toyota Hilux vinculada al entorno del buscado, motivo por el cual se montó una vigilancia discreta en el sector de playa.

De acuerdo a la información recabada, Romero se desplazaría en un Chevrolet Corsa color rojo y tendría como posible destino la localidad de Quitilipi, en el interior de la provincia del Chaco. Ante esta situación, se dio aviso a los puestos camineros y unidades regionales a fin de lograr la interceptación del vehículo.

Las diligencias continúan con el objetivo de dar con el paradero del prófugo.

