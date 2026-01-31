NBCH24: MÁS RENTABILIDAD Y TODAS LAS SOLUCIONES EN UN CLIC

La cuenta remunerada permite obtener un rendimiento diario sin inmovilizar el saldo en una plataforma para realizar todo: pagos, recargas, compra de dólar oficial y gestión de claves.

Los servicios digitales de Nuevo Banco del Chaco en NBCH24 Online Banking ofrecen rentabilidad diaria con la cuenta remunerada y soluciones para realizar todas las gestiones en forma fácil y segura. Desde la aplicación se pueden resolver pagos de servicios, recargas de telefonía y transporte, compras con QR, compra-venta de moneda extranjera y las principales gestiones de tarjetas como blanqueo de claves y aviso de viaje.

En NBCH24 Online Banking los clientes pueden remunerar el dinero que mantienen en su cuenta, sin necesidad de realizar inversiones, plazos fijos ni movimientos adicionales. El saldo permanece siempre disponible para pagar servicios, realizar transferencias, compras o extracciones, mientras genera un rendimiento automático todos los días.

Esta modalidad resulta especialmente conveniente, ya que permite que el dinero crezca sin dejar de estar al alcance, con un monto a remunerar de hasta $800.000. De esta manera, NBCH ofrece una solución que combina liquidez inmediata y rentabilidad, adaptada a las necesidades cotidianas de sus clientes.

Pagar tiene premios

El pago de servicios en NBCH24 suma chances para participar del sorteo final que será el 9 de febrero con más de $6.000.000 en premios: un primer premio de $2.000.000 y 9 premios de $500.000, acreditados en Tuya Recargable.

Tanto en la aplicación como en la versión web se pueden pagar las cuentas de agua, luz, telefonía, internet, cable, impuestos municipales. Para sumar más chances, también se puede hacer el pago de tarjetas de crédito de todos los bancos.

La operación es simple: se debe ingresar a NBCH24 desde la app o web; seleccionar “Nuevo Pago”; ingresar el código electrónico de la boleta; y confirmar la operación.

Cada servicio permanece guardado en la agenda de pagos, lo que facilita el seguimiento y administración de vencimientos. También se pueden recuperar los comprobantes y descargarlos en la opción “Historial” del menú principal.

Pagar servicios desde el celular no solo es más fácil y rápido, también puede convertirse en una oportunidad para ganar importantes premios.

Comprar dólares fácil y seguro

La compra de dólares oficiales se puede realizar de manera rápida y sencilla desde NBCH24 Online Banking, tanto en la aplicación como en la versión web. La compra se puede realizar ingresando en el menú Inversiones -> Compra / Venta de moneda extranjera. Los dólares adquiridos se depositan directamente en la caja de ahorro en dólares del cliente, sin trámites presenciales.

Una vez acreditados, esos dólares pueden utilizarse para pagar consumos en el exterior mediante la tarjeta de débito Chaco 24, lo que permite evitar la percepción del 30% correspondiente a impuestos que se aplican cuando los gastos se pesifican. Al pagar directamente desde la caja de ahorro en dólares, no hay recargos ni restricciones cambiarias.

NBCH nunca solicitará a sus clientes que realicen simulaciones de préstamos, cambios de contraseñas, instalación de aplicaciones o transferencias de dinero. Es fundamental mantener la seguridad y operar siempre a través de los canales oficiales del Banco en el servicio de Atención Online en el WhatsApp verificado 3624161290 o por medio de las redes sociales oficiales.

Relacionado