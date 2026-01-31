A POCOS DÍAS DEL ANIVERSARIO DE RESISTENCIA: MÁS FAMILIAS ACCEDIERON A SU TÍTULO DE PROPIEDAD

Esta noche, en el marco del 148º aniversario de la ciudad de Resistencia, el gobernador Leandro Zdero junto al presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), Fernando Berecoechea, al presidente del Concejo Municipal de Resistencia, Alejandro Aradas, al ministro de Gobierno, Julio Ferro; a la secretaria general, Carolina Meiriño y a la presidente de la Legislatura, Carmen Delgado, entregaron títulos de propiedad a familias chaqueñas que aguardaron durante más de 40 años.

El acto se desarrolló en el Parque Intercultural 2 de Febrero y reflejó el compromiso del Gobierno provincial con el acceso a derechos básicos y la seguridad jurídica de los hogares. La entrega de títulos de propiedad de viviendas representa mucho más que un trámite administrativo, ya que simboliza el esfuerzo y la constancia de cada familia, además del derecho a proyectar un futuro con mayor tranquilidad.

“VAMOS A SEGUIR TRABAJANDO PARA QUE MÁS FAMILIAS ACCEDAN AL DERECHO QUE LES CORRESPONDE”

El primer mandatario provincial puso el foco en las familias que aguardaron durante décadas para acceder al título de propiedad y remarcó que se trata de “una deuda histórica del Estado”. En esa línea, Zdero subrayó el avance del proceso de regularización dominial en todo el territorio chaqueño y valoró el volumen de documentación ya entregada. “Terminamos el año pasado con casi 4.000 títulos y hoy ya estamos en 5.000, entregándolos a lo largo y a lo ancho de la provincia, con personas que esperaron 45 años para tener el título, toda una vida”, señaló.

Para finalizar, el jefe del Ejecutivo provincial enfatizó el valor del título de propiedad como una garantía de seguridad jurídica y un legado para las familias chaqueñas. “El título es como un documento de identidad, es la garantía del esfuerzo que hicieron para acceder a esa casa y vamos a seguir trabajando en este plan de ordenamiento con más títulos de propiedad y más viviendas para los chaqueños”, cerró.

BERECOECHEA “HOY MUCHAS FAMILIAS ACCEDEN AL MÁXIMO DERECHO SOBRE SU VIVIENDA”

Por su parte, el presidente del IPDUV, Fernando Berecoechea, puso especial énfasis en el valor emocional que representa el título de propiedad para las familias. “Desde el punto de vista legal hoy adquieren el máximo derecho sobre su bien, porque es suya”, explicó.

En ese marco, Berecoechea recordó casos de familias que esperaron décadas para acceder a la documentación y sostuvo que la política de regularización dominial busca reparar una deuda moral del Estado. “Esta gestión comenzó a reparar un daño y una deuda moral”, dijo y recordó que ya se entregaron 5.000 títulos de propiedad en toda la provincia.

ARADAS: “ES UN PASO CLAVE PARA ORDENAR EL CRECIMIENTO URBANO DE LA CIUDAD”

El presidente del Concejo Municipal de Resistencia, Alejandro Aradas, sostuvo que la entrega de títulos de propiedad es “un paso clave para ordenar el crecimiento urbano de la ciudad”. “Para nosotros, tanto para el Municipio como para el Gobierno provincial, esto es un gesto de orden que necesitábamos en la ciudad de Resistencia y en toda la provincia. Resistencia ha crecido de una manera desordenada y hoy nos cuesta llevar adelante políticas territoriales que tienen que ver con ordenar, por eso este tipo de intervenciones son fundamentales”, concluyó.

MÁS FAMILIAS CON LA SEGURIDAD DE SU HOGAR

Durante el acto se realizó la entrega de un total de más de 35 títulos de propiedad, correspondientes a distintos barrios de la ciudad. En esta instancia fueron alcanzados vecinos de los barrios 1000 Viviendas Santa Inés, 360 Viviendas San Cayetano, 1063 Viviendas España, 1003 Viviendas Provincias Unidas, 1208 Viviendas Guiraldes, 229 Viviendas Llaponagat y 440 Viviendas Hipólito Irigoyen. Asimismo, también recibieron sus títulos de propiedad vecinos de los barrios SEJCH, APOCH, 347 Viviendas, COPERVI, Intendente Borrini, San Miguel, SOESGYPE, Barberán, Viales, Carpincho Macho, Golf Club, Cosecha, UDOCHA, UOM, Cosmetólogo, El Changuito, Ítalo Argentino, 431 Viviendas, Aledaños a COPERVI, Judiciales, 150 Viviendas Ex Municipales, MUPESA, Viajantes, Mujeres Argentinas, Torre APOCH y Torres Sarmiento.

TRABAJO CONJUNTO PARA AVANZAR EN LA REGULARIZACIÓN DOMINIAL

Además, se concretó la entrega de escrituras de permuta entre el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), el Municipio de Resistencia y el Gobierno del Chaco, como resultado de un trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado. Las escrituras corresponden a inmuebles ubicados en las chacras 208 y 28, y permitirán al IPDUV avanzar en la regularización de 70 viviendas, posibilitando que sus adjudicatarios puedan acceder próximamente a los títulos de propiedad, luego de más de 20 años de espera. Este acuerdo también permitirá al Municipio de Resistencia regularizar la situación de un espacio verde ubicado en la chacra 208 y avanzar en la regularización dominial de vecinos de la chacra 28, quienes podrán iniciar el proceso para obtener sus respectivos títulos de propiedad.

Acompañaron este acto: funcionarios provinciales, de empresas y entes estatales; concejales de la ciudad de Resistencia; autoridades municipales; legisladores provinciales, Iván Gyoker, Carina Botteri y Samuel Vargas; y vecinos de la ciudad de Resistencia.

