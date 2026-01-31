LUEGO DE UNA EXITOSA TEMPORADA CULMINO LA COLONIA DE VACACIONES EN EL NATATORIO MUNICIPAL

Este viernes 30 de enero se llevó adelante el cierre de la Colonia de Vacaciones, una iniciativa de la Municipalidad de Juan José Castelli que reunió a más de mil niños, quienes participaron de los distintos grupos a lo largo de cuatro semanas.

Durante este período, los niños compartieron y vivenciaron momentos de alegría, disfrutando de juegos recreativos, actividades manuales y jornadas en la pileta, en un ambiente cordial y de compañerismo. La colonia se consolidó como una de las mejores alternativas de vacaciones, promoviendo la integración, la amistad y el disfrute al aire libre.

Para el gran cierre, los organizadores prepararon sorpresas especiales, en una cálida despedida que dejó el compromiso de volver a reencontrarse el año entrante.

Con una mirada especial y el acompañamiento del intendente Pío Oscar Sander, orientada a generar estos espacios de encuentro, sumado al compromiso y la dedicación de un equipo de profesionales, que brindó lo mejor de sí para que la Colonia de Vacaciones de enero sea una experiencia inolvidable para cada niño que tuvo el placer de participar.

Acompañaron esta actividad el secretario de Gobierno, Ismael Pablo Barnes, el subsecretario de Deportes, Roberto Scheffer, la subsecretaría de Familia Igualdad y Género Solange Sander y demas equipo municipal quienes fueron parte de este emotivo cierre, donde los coordinadores y profesores, despidieron de los colonos hasta el año próximo.

El secretario de Gobierno Ismael Barnes, destacó el trabajo realizado por profes y colaboradores, valorando el esfuerzo del equipo y la importancia de continuar generando estos espacios de contención, recreación y encuentro para los niños de la ciudad.

