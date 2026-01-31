SECUESTRARON DOS EQUINOS SUELTOS EN LA VÍA PÚBLICA

Se labró el acta, iniciándose actuaciones por supuesta infracción a la Ley N° 2765 (Ley de Animales Sueltos).

Hoy, alrededor de las 09:45 horas, personal de la Comisaría Primera Metropolitana intervino ante la presencia de animales sueltos en la vía pública, en calle Inspector Patiño N° 365, de la ciudad de Resistencia.

A raíz del aviso recibido, se comisionó un móvil policial al lugar, constatándose la presencia de dos equinos que deambulaban sin custodia, representando un riesgo para la seguridad vial. Ante esta situación, se dio inmediata intervención al Departamento Rural Metropolitana.

El personal especializado arribo al lugar, procedió al secuestro y traslado de los animales hacia el Predio Parque Caraguatá, utilizando un camión rural, donde quedaron a resguardo conforme a la normativa vigente.

Los equinos secuestrados fueron identificados como una yegua, con marca y contramarca visibles, y un potrillo de pelaje tostado, sin marca, labrándose el acta correspondiente e iniciándose actuaciones por supuesta infracción a la Ley N° 2765 (Ley de Animales Sueltos). Las actuaciones continúan a los fines legales pertinentes.

