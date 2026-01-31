DURANTE UN PATRULLAJE GRUPO LINCE: DEMORAN A UN JOVEN CON COCAÍNA Y DINERO

Fue notificado de la aprehensión en una causa por supuesta infracción a la Ley N° 23.737 de Estupefacientes.

Esta madrugada, a eso de las 01:30 horas, los efectivos del grupo lince, tras recibir información de transeúntes, indicaron que en calle Alice Lesaige N° 1100, en inmediaciones de un pasillo, un masculino estaría comercializando estupefacientes. De inmediato, los efectivos se constituyeron en la zona, donde visualizaron a un sujeto con características similares a las descriptas.

Al advertir la presencia policial, el individuo intentó huir a pie, siendo alcanzado y demorado a unos 40 metros, tras ingresar a un pasillo. El mismo fue identificado y tiene 23 años.

Durante la requisa, el demorado transportaba una caja de cartón que contenía dinero en efectivo por la suma de $30.700, además de envoltorios de polietileno con una sustancia blanquecina, un total de 10 bochitas, una balanza de precisión, una tijera, recortes de polietileno y un cuaderno con anotaciones, elementos comúnmente utilizados para el fraccionamiento y comercialización de estupefacientes.

De esta manera, dieron intervención a personal idóneo de la División Microtráfico, quienes realizaron el pesaje y prueba de campo, arrojando resultado positivo para cocaína, con un peso total de 27 gramos.

Ante esta situación, se informó a la Fiscalía Antidroga N° 2, a cargo de la Dra. Arechavala Viola, quien a través del ayudante fiscal Facundo Rivera dispuso el secuestro de todos los elementos, la aprehensión e identificación del involucrado en una causa por supuesta infracción a la Ley N° 23.737 de Estupefacientes. Asimismo, se dio intervención al médico en turno de la División Medicina Legal y por razones de jurisdicción quedaría alojado en la Comisaría Octava.

