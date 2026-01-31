Solicitud de Paradero «ARIEL GODOY»

La Policía del Chaco en base a una denuncia registrada en Comisaria Segunda Resistencia, solicita a la comunidad su valiosa colaboración de informar a la unidad policial más cercana cualquier información relacionada al paradero de el menor ARIEL GODOY, de 15 años, de 1,80 metros de altura, de contextura física delgada, tez trigueño, cabello corto , ojos color ,usando la siguiente vestimenta y/o efectos personales: lleva colgante lado izquierdo,lleva un pantalón de futbol color negro, ojotas marcas adida amarillo y azul. remera color negro, Se le ha visto por última vez en Isla Villa Rio Negro Casa 89 en fecha 30/01/2026.

Cualquier novedad sobre la persona menor, favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a Comisaria Segunda Resistencia al o al servicio de emergencias 911.-

