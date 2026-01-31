MIRAFLORES «SABADO Y DOMINGO PILETA LIBRE Y GRATUITA PARA TODOS»
Desde la Municipalidad de Miraflores se llevan a cabo todos los fines de semana pileta libre y gratuita para todos. La jornada comienza a partir de las 18 h y se extiende hasta las 21 h.
Adultos, Jóvenes y Niños vienen disfrutando los Sabados y Domingo del natatorio y del camping municipal, con la presencia de profesores y cuidadores- enfermeros y personal municipal idóneo en el área.
Estamos comprometidos en brindar los espacios de recreación necesarios para toda la comunidad en éstos días de mucho calor. Por ello, todos los fines de semana, te invitamos a disfrutar en familia y con amigos de la pileta municipal libre y gratuita.