MIRAFLORES «SABADO Y DOMINGO PILETA LIBRE Y GRATUITA PARA TODOS»

✔️Desde la Municipalidad de Miraflores se llevan a cabo todos los fines de semana pileta libre y gratuita para todos. La jornada comienza a partir de las 18 h y se extiende hasta las 21 h.
🏊Adultos, Jóvenes y Niños vienen disfrutando los Sabados y Domingo del natatorio y del camping municipal, con la presencia de profesores y cuidadores- enfermeros y personal municipal idóneo en el área.
🗣️Estamos comprometidos en brindar los espacios de recreación necesarios para toda la comunidad en éstos días de mucho calor. Por ello, todos los fines de semana, te invitamos a disfrutar en familia y con amigos de la pileta municipal libre y gratuita.

