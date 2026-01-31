EL MUNICIPIO DE FUERTE ESPERANZA CONTINÚA CON TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESMALEZAMIENTO

El personal municipal de Fuerte Esperanza lleva adelante diversos trabajos de limpieza general y desmalezamiento en distintos sectores de la localidad, en el marco de un plan permanente de mantenimiento de los espacios públicos.

Estas tareas tienen como objetivo principal preservar el orden, la limpieza y el cuidado del entorno urbano, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los vecinos. Las acciones se desarrollan de manera continua y abarcan plazas, calles, espacios verdes y sectores de uso común.

Desde el municipio destacaron que estos trabajos no solo permiten embellecer el pueblo, sino que también ayudan a prevenir inconvenientes relacionados con la acumulación de residuos y el crecimiento excesivo de malezas, factores que pueden generar problemas sanitarios y ambientales.

La iniciativa es impulsada por la Municipalidad de Fuerte Esperanza, bajo la gestión de la intendenta Inés Ortega, quien remarcó la importancia del compromiso conjunto entre el Estado y la comunidad para mantener un ambiente limpio y saludable para todos.

Relacionado