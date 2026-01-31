CONFIRMAN QUE FUERON 111 LAS MUERTES POR EL FENTANILO CONTAMINADO

Luego del análisis realizado por el Cuerpo Médico Forense, la Justicia confirmó que hubo 159 casos por inoculación del fentanilo contaminado: 111 personas murieron y 48 sobrevivieron.

Los estudios determinaron que las dos bacterias presentes en la droga «incrementaron su riesgo de muerte».

De esta manera, resta que los especialistas resuelvan si estos datos podrían agravar la situación de los 14 procesados y detenidos por la causa, entre ellos, Ariel García Furfaro, el propietario de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A.

Inicialmente, el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, los imputó por adulteración de sustancias medicinales en concurso real con adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud de las personas, por los 20 casos iniciales.

A partir del dato revelado por el Cuerpo Médico Forense, los acusados «volverán a ser indagados» y podrían recibir penas de entre 10 y 25 años de prisión.