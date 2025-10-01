QUITILIPI RECUPERA SU HISTORIA: EL VIEJO GALPÓN FERROVIARIO SERÁ UN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES (SUM)

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En los próximos días iniciará la obra de refuncionalización del galpón del ferrocarril para transformarlo en un Salón de Usos Múltiples. El espacio estará destinado al desarrollo de diversas actividades culturales, recreativas y sociales.

El gobernador Leandro Zdero anunció, este miércoles, el inicio de la obra de refuncionalización del galpón del ferrocarril con el objetivo de transformarlo en un Salón de Usos Múltiples (SUM) e intervenciones en el parque urbano ferroviario de Quitilipi. “Vamos a darle una fisonomía y una tipología acorde a la historia de la ciudad”, señaló el mandatario.

La obra, que comenzará en los próximos días, tiene un plazo de ocho meses. De esta manera se concretará el compromiso realizado por el Gobernador Zdero durante la última visita a su pueblo natal. El espacio estará destinado al desarrollo de diversas actividades culturales, recreativas y sociales, brindando así un entorno adecuado para el encuentro y la participación ciudadana.

El proyecto contempla la integración del edificio con un espacio verde ubicado en el frente del galpón que será acondicionado. “La idea es que la localidad pueda tener una planificación, es difícil que una ciudad pueda tener presente y futuro si no planifica hacia donde tiene que crecer y que tiene que recuperar.”, expresó.

De esta manera avanza la implementación del plan estratégico provincial, que contempla obras a mediano y largo plazo. “Para tener un futuro cierto en lo económico, lo productivo, la salud y la educación, que seamos una provincia que tenga certidumbre”, señaló y resaltó la importancia de que el estado optimice los recursos para la recuperación de la provincia.

Participaron también del acto el subsecretario de Coordinación de Gabinete Económico Guillermo Agüero, el subsecretario de Proyecto y Planeamiento Jorge Grisóstolo, y demás autoridades municipales.

El intendente Lovey agradeció al gobernador por las obras realizadas en la ciudad. “Estábamos atrasados con infraestructura urbana y a pesar de ser un tiempo muy difícil y complejo Quitilipi viene creciendo, estamos marcando un rumbo hoy se nota, estamos cambiando una ciudad que estaba postergada”, remarcó Lovey.

La obra

La obra tendrá 566.78 metros cuadrados (557.50 de superficie cubierta y 9.28 semicubierta). Las tareas a ejecutar incluyen trabajos preliminares, demoliciones, adecuación edilicia del galpón (en pisos, mampostería, instalación eléctrica) y el núcleo sanitario.

En el interior del SUM se sugiere, como propuesta complementaria, la incorporación de paneles móviles o flexibles que permitan generar subdivisiones temporales del espacio, adaptándose a distintas necesidades de uso.

Como parte de la intervención general, se prevé también la construcción de núcleos sanitarios, tanto para el uso interno del SUR como para el área exterior de la plaza. Esta infraestructura busca garantizar condiciones adecuadas de higiene y accesibilidad para los distintos tipos de actividades que se desarrollen en ambos espacios. Los trabajos realizados en el marco de esta obra comprenden la serie de intervenciones, orientadas a mejorar tanto la infraestructura existente como la funcionalidad del espacio.

