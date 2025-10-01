SAMEEP REPARÓ EL ACUEDUCTO COLONIA BENÍTEZ – MARGARITA BELÉN Y NORMALIZÓ EL SERVICIO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Gracias a los trabajos realizados, el servicio fue restablecido en horas de la tarde de este miércoles.

Tras detectarse una pérdida en un tramo de cañería de 355 milímetros en la zona de avenida Ávalos y colectora Nicolás Avellaneda de Resistencia, Sameep intervino de manera inmediata a través de los agentes de Redes de Agua Zona Norte.

El vocal de Sameep Rubén Custiniano, destacó la respuesta rápida del equipo técnico: “Estas tareas forman parte fundamental de la voluntad y el esfuerzo para ejecutar arreglos sin importar la hora o la fecha”.

Mientras se ejecutaban las reparaciones, los usuarios de Colonia Benítez y Margarita Belén se vieron afectados con baja presión de agua potable. “Pedimos disculpas por los inconvenientes ocasionados. Nuestros agentes hicieron el máximo esfuerzo para restablecer lo antes posible”- remarcaron desde la empresa.

