LA LEONESA CAMINABA A LA VERA DE LA RUTA 11 CON MAS DE CINCO KILOS DE MARIHUANA

Fue aprehendido esta siesta. El estupefaciente lo trasladaba en una bolsa.

El hombre de 33 años ahora enfrentara cargos por “Supuesta Infracción a la Ley Nº 23737 de Estupefacientes”.

A eso de las 15, una patrulla de la Comisaría La Leonesa al circular por Ruta Nacional Nº 11, en el kilómetro 1059 observaron a la distancia a un sujeto que caminaba a la vera del camino y quien al notar la cercanía policial, sale a correr e intentar ocultarse en el monte.

Ante esta acción los agentes descendieron del móvil y siguieron al individuo a quien lograron demorar.

Esta persona de 33 años, oriundo de General San Martín tenía en su poder una bolsa que contenía una sustancia similar a cannabis sativa por lo que de inmediato solicitaron la presencia de personal de la División Operaciones Drogas La Leonesa.

Los antinarcóticos llegaron al lugar y con reactivos químicos determinaron que se trataba de Marihuana con un peso de 5453 gramos, por lo que incautaron el estupefaciente y un teléfono celular, propiedad del aprehendido que fue conducido a la unidad antidroga.-

