EL PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD AVANZA: ZDERO ENTREGÓ PATRULLERO OKM Y CHALECOS BALÍSTICOS EN PLAZA

La inversión forma parte del Plan Estratégico de Seguridad Pública que busca reforzar el bienestar y el orden en toda la provincia.

Este miércoles, en Presidencia de la Plaza, el gobernador Leandro Zdero junto al ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, entregaron un patrullero policial cero kilómetro y chalecos balísticos para reforzar el accionar de las fuerzas de seguridad en la localidad.“Con estas acciones estamos ratificando el rumbo del plan estratégico de seguridad pública que nos permitió mejorar los índices en toda la provincia”, subrayó el primer mandatario provincial.

Además recordó que, como parte de dicho plan, se abrieron las puertas de la Escuela de Policía para incorporar nuevos recursos humanos en todas las comunas, se adquirieron móviles cero kilómetros, nuevas armas reglamentarias -tras 17 años en la compra de las mismas- y se reforzaron todas las divisiones de la Policía. “Pusimos en funcionamiento a la División Fluvial y en menos de dos días desbarató una banda de narcotráfico en Sauzalito”, indicó a modo de ejemplo.

“Falta mucho por hacer pero estamos en el camino correcto; la recuperación de la confianza entre la gente y la policía era un desafío que estamos cumpliendo. Cuando decían que era imposible liberar las rutas, lo hemos logrado a través de nuestros agentes, que también fueron reconocidos por Nación en la lucha contra el narcotráfico”, remarcó el gobernador.

Participaron también el secretario coordinador de Gabinete Livio Gutiérrez; el jefe de Policía Fernando Romero; y el intendente Diego Bernachea.

La seguridad como política de Estado

El ministro Matkovich destacó además la reciente provisión de nuevos patrulleros a la Policía Rural, uno de ellos para Presidencia de la Plaza y la entrega de elementos tecnológicos para optimizar el accionar de las fuerzas de seguridad en toda la provincia. “Estas acciones se deben a una planificación en seguridad que nos pidió el gobernador. Antes, los recursos que tenía el Estado para seguridad se diluían en algunas acciones que tenían que ver con beneficios solo para algunos; hoy tenemos otra visión y vamos allí donde existe una necesidad”, enfatizó.

El jefe de Policía Fernando Romero mencionó que desde el inicio de gestión, Plaza recibió ocho agentes policiales, seis para la Comisaría, uno para la División de Bomberos y otro para la división Rural, área a la que se le entregó también una camioneta 4×4. “Todo esto responde a una política de Estado muy seria en seguridad”, concluyó.

