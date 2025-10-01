COMISARÍA DECIMOCUARTA LE DISPARÓ CON UN ARMA CASERA Y TERMINÓ TRAS LAS REJAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Un joven de 22 años fue aprehendido en inmediaciones de la avenida Urquiza al 200, acusado de herir a otro hombre con una tumbera.

Esta mañana, agentes de la Comisaría Decimocuarta acudieron a un llamado de auxilio en la zona de avenida Ushuaia y Belgrano. Un hombre de 28 años denunció que fue atacado repentinamente con una «tumbera», recibiendo varios proyectiles en la rodilla izquierda.

La víctima fue trasladada al hospital local, donde fue estabilizada y diagnosticada con una «herida de arma de fuego tipo perdigonada en rodilla izquierda».

Horas más tarde, alrededor de las 14:00, tras recabar testimonios de testigos, los efectivos lograron localizar al presunto autor del disparo en un domicilio ubicado sobre avenida Urquiza al 200. En el lugar, también se secuestró el arma casera y un cartucho.

La fiscalía de turno ordenó el traslado del joven a la unidad policial, donde fue notificado de su aprehensión en el marco de la causa por «supuestas lesiones con arma de fuego».

