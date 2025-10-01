FONTANA RECUPERARON UNA DESMALEZADORA Y LA DEVOLVIERON A SU DUEÑO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Los agentes del Servicio Externo de la Comisaría Segunda de la hallaron en una región boscosa

Un hombre de 41 años realizó la denuncia por la sustracción del bien. Inmediatamente los efectivos realizaron patrullajes e investigaciones para recuperarlos.

Anoche en horas de la madrugada los agentes hallaron el bien escondido entre la maleza. Labraron acta de secuestro y la trasladaron a la dependencia policial.

Mas tarde, luego de las actuaciones judiciales la devolvieron a su dueño

