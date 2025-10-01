LA AUDIENCIA DE SELECCIÓN SERÁ EL 28 DE OCTUBRE SORTEARON POTENCIALES JURADOS PARA EL JUICIO DEL CASO «STRZYZOWSKI»

Esta mañana fueron sorteados 450 potenciales jurados (225 mujeres y 225 varones) para el juicio en la causa 22632/2023-1 «Sena, César Mario Alejandro y otros s/ femicidio» por la muerte de Cecilia Strzyzowski. El acto estuvo a cargo de la Oficina Judicial Central de Juicios por Jurados y se efectuó, con participación de todas las partes, minutos antes del inicio de la audiencia preliminar en la Cámara en lo Criminal N° 2 de Resistencia.

A partir de ahora la Oficina de Jurados comenzará a notificar a las y los ciudadanos que deberán presentarse para la audiencia de voir dire el 28 martes de octubre.

Este es un paso más de cara a la realización del juicio que tiene como jueza técnica a la camarista Dolly Fernández y que desde el 27 de mayo transita la etapa de audiencias preliminares donde fiscalía, querellas y defensas exhiben sus teorías del casos, las pruebas que utilizarán y se produce un control horizontal. De esta manera las refutaciones, planteos y nulidades tienen lugar en este momento, antes del inicio del juicio, bajo el principio de la buena fe.

Está previsto que las audiencias del juicio por jurados sean el 28, 29, 30 y 31 de octubre, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 y 20 de noviembre; y tendrá las mismas instancias que todos los juicios de este tipo, tal como lo establece la ley 2364-B: audiencia de selección (voir dire), instrucciones iniciales, alegatos de apertura, producción de la prueba (NdeR: declaración de testigos), alegatos de clausura, instrucciones finales, deliberación y veredicto.