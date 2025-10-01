Por ahora, José Luis Espert sigue en la Comisión de Presupuesto de Diputados: cuándo se define su situación

El Presupuesto 2026 inició su camino en la Cámara de Diputados con la presentación oficial del secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Siendo un funcionario con experiencia en el recinto—habiendo participado ya en la Ley Bases y en el fallido Presupuesto 2025— su exposición marcaba el inicio formal de las discusiones técnicas.

Sin embargo, el foco principal de la jornada no estuvo en los números, sino en la feroz pulseada política por la continuidad de José Luis Espert, el economista libertario que preside la crucial Comisión de Presupuesto y Hacienda. El peronismo había ejercido una fuerte presión para desplazarlo de su cargo luego de que quedara señalado por tener presuntos vínculos con narcotraficantes.

A pesar de los esfuerzos de Unión por la Patria y la Izquierda, no se llegó a reunir la mayoría de los votos necesaria para destituir a Espert, permitiéndole mantenerse al frente de la comisión para conducir el debate del proyecto.