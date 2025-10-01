Mié. Oct 1st, 2025

ESTE FIN DE SEMANA: EL SGT ESTARÁ FUERA DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO PROGRAMADO

Ecom Chaco informa que el Sistema de Gestión de Trámites (SGT) estará fuera de servicio debido a un mantenimiento programado y migración a nuevas plataformas. Este proceso es esencial para optimizar la calidad del servicio que brindamos.

Período de Interrupción del servicio:
Inicio: Sábado 4 de octubre. 08:00 hs
Finalización: Domingo 5 de octubre. 20:00 hs

Durante este lapso de tiempo, el SGT no estará operativo.

Agradecemos su comprensión. Estamos trabajando para garantizar una mejora continua en nuestros servicios.

