CHARATA DETUVIERON A UN JOVEN QUE SERIA EL PRESUNTO AUTOR DE UN ROBO A UN LOCAL

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El ciudadano tiene 18 años y fue notificado de su aprehensión.

Esta mañana, alrededor de las 11, un comerciante de Charata denunció que durante esta madrugada, personas desconocidas ingresaron a su local ubicado sobre avenida San Martín al 50 aproximadamente, y se llevaron una importante suma de dinero y mercadería. Según lo informado, los autores saltaron el muro y forzaron la puerta de madera para ingresar al local, donde se llevaron $270.000 en efectivo y bebidas alcohólicas.

Tras revisar las cámaras de seguridad, lograron identificar al presunto autor del robo, quien ya era conocido por estar relacionado en hechos similares.

Horas más tarde, a eso de las 15, efectivos de la Comisaría Primera de Charata localizaron al ciudadano y lo detuvieron. La Fiscalía de Investigación Penal N° 1 ordenó su aprehensión por “Supuesto Robo”.

Relacionado