DIEGO GIMÉNEZ, PRODUCTOR APÍCOLA, INCURSIONA EN LA ELABORACIÓN DE HIDROMIEL Y OBTIENE IMPORTANTES RECONOCIMIENTOS

El productor apícola Diego Giménez, reconocido por su labor en la producción apícola en Juan José Castelli, decidió dar un paso más en la diversificación productiva e incursionar en la elaboración de hidromiel, una bebida artesanal de gran tradición histórica que hoy cobra impulso en el país.

Este martes 30 de septiembre, Giménez se reunió con el intendente Pio Sander para compartir la experiencia y presentar las distinciones obtenidas en su participación en la ABAF (Asociación de Bebidas Artísticas y Florales), donde sus productos compitieron en degustaciones con productores de distintas regiones.

Premios obtenidos:

Clásica Tranquila Dulce Oro – Hidromiel Dulce (Diego Giménez) Plata – Hidromiel Dulce (Diego Giménez)

Clásica Tranquila Seca Plata – Hidromiel Dulce (Diego Giménez) Plata – Hidromiel Dulce (Diego Giménez)

Clásica Tranquila Semi Seca Bronce – Hidromiel Dulce (Diego Giménez)

Giménez destacó que el proceso no fue sencillo, pero que se animó a dar el paso gracias al potencial del monte nativo y la flora local, lo que otorga un sabor único y distintivo a su producción. Además, agradeció el acompañamiento de la Lic. Cristina Salgado, con quien trabaja en el estudio de la miel para perfeccionar el producto.

“Costó un poco, pero había que animarse. Venía gente de otros lugares a competir y me sentí orgulloso de representar a Castelli. Lo importante no es el dinero, sino poder superar barreras que el dinero no compra”, expresó Giménez.

Por su parte, el intendente Pio Sander felicitó al productor y resaltó: “Para nosotros es una satisfacción enorme. Todo lo que sea valor agregado es nuestra salida en la región. Contamos con una flora espectacular y que vos le encuentres la vuelta es muy importante. Estamos orgullosos de poder haber acompañado este proceso, porque darle valor agregado a la producción local es darle al productor la posibilidad de crecer y habilitar nuevos espacios para la comercialización”.

La primera hidromiel de Giménez ya compitió en Resistencia, obteniendo reconocimientos que lo posicionan como un referente innovador en la apicultura chaqueña.

