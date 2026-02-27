RUMBO A LA BIENAL 2026: CAPACITARÁN A TAXISTAS Y REMISEROS COMO “ANFITRIONES TURÍSTICOS” EN RESISTENCIA

En el marco de una política pública que posiciona a la capacitación como eje central de la gestión del gobierno provincial, el Instituto de Turismo del Chaco presentó oficialmente hoy la propuesta formativa “Anfitriones Turísticos”, destinada a integrantes de la Asociación de Propietarios de Radio Taxi y Remises.

La iniciativa fue anunciada en conferencia de prensa como parte de la planificación estratégica rumbo a la Bienal Internacional de Escultura del Chaco 2026, uno de los eventos culturales más relevantes de la provincia y de proyección internacional, que en cada edición consolida a Resistencia como capital de las esculturas y punto de encuentro del arte a cielo abierto.

Participaron de la presentación, la presidente del Instituto de Turismo, Verónica Mazzaroli; la vicepresidente del organismo, Virginia Zacarías; el subsecretario de Tránsito y Transporte, Darío Sardi; Liliana Sobol, en representación de la Asociación de Propietarios de Radio Taxis; el director de Transporte, Héctor Enríquez; y el director de Inspección de Supervisión, Gastón Cabrera. Durante el encuentro, destacaron la importancia del trabajo articulado entre el Estado y el sector privado para fortalecer la calidad del servicio y la atención a los visitantes.

La propuesta surge del entendimiento de que los conductores de taxis y remises constituyen uno de los primeros puntos de contacto con quienes llegan al destino. En ese sentido, la capacitación apunta a fortalecer competencias vinculadas a la atención al visitante, la hospitalidad, la información turística estratégica y la promoción de los principales atractivos locales.

Desde el organismo provincial remarcaron que esta acción se inscribe en una línea de gestión que prioriza la formación como herramienta de desarrollo, generación de empleo y mejora continua de los servicios. La profesionalización del destino es considerada clave para elevar los estándares de calidad y consolidar una experiencia turística integral, especialmente ante eventos de escala internacional que posicionan al Chaco en la agenda cultural global.

Durante el lanzamiento, Mazzaroli subrayó:

“Para nuestro gobernador Leandro Zdero, la capacitación es un eje transversal de gestión. Entendemos que cada actor que forma parte de la cadena turística cumple un rol estratégico. En eventos de la magnitud de la Bienal, los conductores de taxis y remises son anfitriones naturales del destino; son quienes reciben al visitante, quienes brindan la primera impresión. Apostar a su formación es invertir en calidad, en hospitalidad y en identidad chaqueña. Queremos que el Chaco marque la diferencia por la calidez y el profesionalismo de sus anfitriones”.

Capacitación “Anfitriones Turísticos”

-Fecha de inicio: 7 de marzo de 2026

-Destinatarios: Integrantes de la Asociación de Propietarios de Radio Taxi y Remises

-Objetivo: Fortalecer el rol del conductor como embajador del destino, brindando herramientas para mejorar la experiencia del visitante y contribuir a la imagen positiva de la provincia.

Desde el Gobierno del Chaco destacaron el compromiso con una política turística basada en la formación permanente, la articulación institucional y la consolidación de un destino competitivo, preparado y hospitalario.

