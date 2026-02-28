ESTE LUNES 2, EL GOBERNADOR ZDERO INAUGURARÁ EL CICLO LECTIVO DE NIVEL PRIMARIO DESDE LA EEP N° 132 DE ISLA DEL CERRITO

El gobernador Leandro Zdero, junto a la ministra de Educación Sofía Naidenoff, presidirá este lunes 2 de marzo, a las 8, el acto de inicio del Ciclo Lectivo 2026 del nivel Primario y sus modalidades. La actividad se realizará en la Escuela de Educación Primaria N° 132 Pablo Reinaldo Guitart, en la localidad de Isla del Cerrito, donde además quedarán inauguradas las obras de refacción y ampliación del edificio escolar.

En este nuevo ciclo lectivo, cerca de 180.000 estudiantes de escuelas primarias volverán a las aulas en toda la provincia. Tras el receso escolar, los establecimientos educativos se encuentran preparados para retomar las actividades, luego de los operativos de mantenimiento y limpieza realizados de manera conjunta entre los equipos de infraestructura escolar y los municipios.

En este marco, también se ejecutan intervenciones a través del programa “Mejor Escuela – Programa Integral de Intervención Escolar”, impulsado por el Gobierno provincial mediante el Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos en articulación con la Subsecretaría de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación. Este plan permite mejorar las condiciones edilicias en numerosos establecimientos de distintos puntos del Chaco, con trabajos en instalaciones eléctricas y sanitarias, reparación de techos, acceso al agua, pintura general y diversas obras civiles según las necesidades de cada institución.

Con el inicio de las clases continuará la política educativa que impulsa el Gobierno provincial para fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje, con especial énfasis en la alfabetización. En ese sentido, el Ministerio de Educación continuará con la capacitación docente del programa Aprendo Leyendo, que promueve la alfabetización integral y la comprensión lectora mediante la entrega de libros, cuadernillos —uno para cada estudiante— y guías para docentes.

Además, las escuelas cuentan con más docentes que titularizaron sus cargos, lo que contribuye a la estabilidad laboral y a la jerarquización de la carrera docente. Esto fue posible gracias a los últimos concursos regularizados en un trabajo conjunto con la Junta de Clasificación de Nivel Primario, donde se adjudicaron un total de 2.469 cargos de ingreso y traslado para este nivel.

Por otra parte, el Gobierno provincial recordó el compromiso de los docentes con la educación y la actualización salarial con el sueldo de febrero. Asimismo, el concepto “Aula” se incrementará de 400 a 520 puntos con el objetivo de fortalecer la presencia docente en las escuelas.

Finalmente, se informó que los docentes suplentes percibirán el pago de las dos cuotas del proporcional de vacaciones correspondientes a enero y febrero junto con el sueldo de febrero, el próximo martes 3 de marzo.

Relacionado