CHACO: INICIÓ LA CAPACITACIÓN DOCENTE DEL PROGRAMA APRENDO LEYENDO PARA FORTALECER LA ALFABETIZACIÓN EN PRIMARIA

La ministra de Educación, Sofía Naidenoff, acompañó este viernes el inicio de la formación docente del programa Aprendo Leyendo, que se desarrollará por segundo año consecutivo en el Chaco con el objetivo de fortalecer la alfabetización inicial de los alumnos de primero, segundo y tercer grado de las escuelas primarias. La capacitación se realizó de manera virtual y contó con la participación de docentes de toda la provincia.

En el marco del inicio del Ciclo Escolar 2026, comenzó la capacitación destinada a maestros del primer ciclo del nivel Primario, orientada a profundizar estrategias para lograr la alfabetización integral y sistemática de los estudiantes. La actividad se transmitió a través del canal de YouTube de la plataforma Somos Futuro y estuvo dirigida tanto a docentes que obtuvieron cargos este año como a quienes ya se formaron durante 2025.

Durante la apertura, Naidenoff destacó el compromiso de los educadores y el alcance del programa. “Los protagonistas son los docentes, porque sin ustedes no podríamos lograr lo que estamos logrando”, expresó. Además, subrayó que el Gobierno provincial tomó la decisión de implementar un plan a gran escala para que todos los niños de los primeros grados aprendan a leer y comprender lo que leen.

La ministra también remarcó que la iniciativa surge a partir de la necesidad de mejorar los indicadores educativos y fortalecer la comprensión lectora desde los primeros años de escolaridad. En ese sentido, señaló que el programa implica un importante esfuerzo logístico y de inversión para garantizar que los materiales lleguen a todas las escuelas de la provincia, incluso a las zonas más alejadas.

Por su parte, la referente de Intelexia y responsable del programa, Clara Zavalia, destacó los resultados obtenidos durante el primer año de implementación. “Queremos compartir los buenos resultados y el progreso de este camino que iniciamos juntos en 2025”, señaló.

Según explicó, al finalizar el primer año del programa los alumnos de primer grado alcanzaron un promedio de lectura de 36 palabras por minuto, lo que evidencia avances en el proceso de aprendizaje. “Esto nos indica que vamos por buen camino”, afirmó, y felicitó a los docentes por el trabajo realizado con las herramientas y recursos disponibles.

El programa Aprendo Leyendo cuenta con un enfoque pedagógico centrado en la enseñanza de la lectura y la escritura. En ese marco, la provincia invirtió en la distribución de más de 300 mil libros y materiales didácticos para estudiantes y docentes, elementos fundamentales para desarrollar la conciencia fonológica, el conocimiento de las letras, la fluidez lectora y la comprensión de textos.

También participaron de la capacitación la subsecretaria de Educación, Isabel Sanchuk; el director de Educación Superior, Luis Monzón; integrantes del equipo capacitador del programa y representantes del área de Educación del Banco Mundial, entidad que acompaña el Plan Nacional de Alfabetización.

