Fingió un terrible robo, se quedó con una suma millonaria y cayó cuando intentaba escapar

Una joven cajera denunció un asalto armado en su trabajo, pero la Justicia descubrió que todo era falso. Tenía pedido de captura nacional e internacional.

Lo que parecía ser un violento robo a mano armada en un comercio de La Matanza, Buenos Aires, terminó destapando una historia muy distinta. La supuesta víctima era, en realidad, la principal acusada.

La joven, de 21 años, trabajaba como cajera y encargada en un maxikiosco que además funcionaba como centro de cobro de servicios e impuestos. El 1° de agosto de 2023 se presentó en la Comisaría Oeste 1ª de La Matanza y denunció que varios delincuentes armados habían ingresado al local y se habían llevado toda la recaudación.

Según su relato, el monto sustraído era millonario, ya que correspondía al dinero acumulado por el pago de servicios que debía ser depositado en las cajas de seguridad del comercio.

De denunciante a imputada

La causa quedó en manos de la UFI N° 6, a cargo de la fiscal Mariana Teresa Sogio. Sin embargo, a medida que avanzó la investigación, comenzaron a surgir inconsistencias .

Las cámaras de seguridad no registraron el ingreso de ningún asaltante y las auditorías contables revelaron movimientos irregulares. Para los investigadores, el robo nunca existió.

De acuerdo con la acusación judicial, la joven habría utilizado su posición para apropiarse del dinero de manera sistemática y, al verse acorralada, montó la escena del asalto y radicó una denuncia falsa para encubrir el faltante.

Alerta roja y captura en Liniers

Ante la posibilidad de que abandonara el país, la Justicia emitió una alerta roja de Interpol y se activó un pedido de captura nacional e internacional.

Tras varios meses de tareas de inteligencia, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina lograron ubicarla. Detectives de la División Búsqueda de Prófugos obtuvieron un dato clave: la sospechosa había comprado un pasaje de micro con destino a Mar del Plata.

Con autorización del Juzgado de Garantías N° 3, los agentes montaron un operativo encubierto en la Terminal de Ómnibus de Liniers. Entre los pasajeros que esperaban viajar a la Costa Atlántica, identificaron a una mujer cuyas características coincidían con la prófuga.

Al interceptarla, confirmaron su identidad. La joven fue detenida en el lugar y quedó imputada por «defraudación por administración fraudulenta en concurso real con falsa denuncia».

Ahora, deberá enfrentar el proceso judicial que podría derivar en una dura condena.

Relacionado