Israel y Estados Unidos atacaron a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que comenzó la ofensiva contra Irán lanzando «importantes operaciones de combate» y llamó a los iraníes a sublevarse contra el gobierno de los ayalatolás.

«Vamos a destruir sus misiles y arrasar su industria misilística. Quedará totalmente destruida», afirmó Trump en una declaración en video de ocho minutos publicada en las primeras horas de la mañana en EE.UU. en su red social Truth, poco después de que se informara sobre explosiones en Teherán.

Una vez más, como el mes pasado con el pueblo venezolano cuando capturó a Nicolás Maduro, el presidente se dirigió ahora a la población local e instó a los iraníes a que utilizen los ataques a gran escala de EE.UU. para derrocar al su gobierno.

«Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno. Será de ustedes. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones», declaró. «La hora de su libertad está cerca».

También dijo a los miembros de las fuerzas de seguridad iraníes que se les daría «inmunidad» si deponían las armas, o de lo contrario «se enfrentarían a una muerte segura».

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que es aliado de Estados Unidos en el ataque, también se dirigió en un mensaje a los iraníes: «Nuestra acción conjunta creará las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome su destino en sus propias manos».

Trump acusó al régimen liderado por Alí Jamenei de librar una «campaña interminable de derramamiento de sangre y asesinatos en masa contra Estados Unidos» y aseguró que con el ataque buscan «defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní, un grupo cruel de gente muy dura y terrible».

Programa nuclear

El gran objetivo de la operación a gran escala es acabar con el programa nuclear iraní y derrocar al régimen, según la declaración del presidente.