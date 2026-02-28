Así fue el contraataque de Irán a una base estadounidense en Bahréin

Irán respondió los bombardeos de Estados Unidos e Israel atacando este sábado bases estadounidenses en Qatar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Bahréin y Kuwait.

Irán efectuó una ofensiva simultánea lanzando misiles a la mayor bases en la región, la de Al Udeid en Qatar, a la de Al Salem en Kuwait, la de Al Dhafra en EAU y a la quinta base estadounidense en Baréin.

En Abu Dhabi, al menos un misil impactó en zonas urbanas, causando la muerte de una persona y daños materiales. Las autoridades locales confirmaron que otros proyectiles fueron interceptados por los sistemas de defensa aérea, mientras la población permanecía en alerta y se registraban escenas de pánico en algunas áreas.

En Bahréin, los misiles cayeron cerca de la sede de la Quinta Flota de la Marina de Estados Unidos, provocando la activación de sirenas y medidas de emergencia. Fuentes oficiales informaron que no hubo víctimas, aunque sí se registraron daños en infraestructura cercana a la base. provocando la activación de sirenas y medidas de emergencia. Fuentes oficiales informaron que no hubo víctimas, aunque sí se registraron daños en infraestructura cercana a la base.

En Qatar, los sistemas antiaéreos lograron interceptar los proyectiles antes de que causaran daños. El gobierno del país confirmó que la situación estaba bajo control y que no se reportaron víctimas. En Kuwait y otros países del Golfo, se activaron alertas y defensas antiaéreas, mientras que varios vuelos fueron desviados o cancelados como medida preventiva.