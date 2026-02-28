Así fue el contraataque de Irán a una base estadounidense en Bahréin
Un video que se viralizó en redes sociales muestra el momento exacto en el que un misil impacta en la instalación norteamericana.
En Abu Dhabi, al menos un misil impactó en zonas urbanas, causando la muerte de una persona y daños materiales. Las autoridades locales confirmaron que otros proyectiles fueron interceptados por los sistemas de defensa aérea, mientras la población permanecía en alerta y se registraban escenas de pánico en algunas áreas.
Hasta el momento, la situación sigue siendo muy tensa en toda la región, con cierres de espacio aéreo, sirenas de alerta y una fuerte presencia militar en los países afectados. Los gobiernos locales mantienen máxima vigilancia y advierten a la población sobre posibles nuevos ataques.