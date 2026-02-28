EL SENADO APROBO LA REFORMA LABORAL
En el tramo final de las sesiones extraordinarias, el oficialismo consiguió sancionar la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei.
El proyecto fue aprobado por 42 votos afirmativos, 28 negativos y 2 abstenciones.
Acompañaron a La Libertad Avanza bloques como la UCR, el PRO y espacios provinciales, mientras que el peronismo votó en contra en sus distintas vertientes dentro de la Cámara alta.
La Cámara alta debió optar entre aceptar los cambios introducidos por Diputados o insistir con el texto aprobado previamente por el propio Senado. Finalmente, prosperó la postura de convalidar la versión modificada por la Cámara baja.
Ante el triunfo el presidente Javier Milei expresó “HISTÓRICO. Tenemos modernización laboral. VLLC!”