MANTENER EL SALDO EN NBCH24 RINDE MÁS TODOS LOS DÍAS

En un escenario económico donde cada peso cuenta, comienzan a cobrar relevancia las soluciones financieras que permiten mejorar la administración cotidiana del dinero sin exigir conocimientos técnicos. La cuenta remunerada que ofrece Nuevo Banco del Chaco a sus clientes se convirtió en una opción destacada por su funcionamiento simple y conveniente: los saldos generan intereses todos los días y siguen estando disponibles para usar de inmediato.

La remuneración se aplica de manera automática hasta un monto de $800.000 de saldo en la cuenta. No requiere realizar gestiones adicionales, constituir plazos fijos ni trasladar los fondos a otra sección de la aplicación: los intereses se calculan y acreditan cada día directamente sobre el saldo disponible.

Con NBCH24 Online Banking los clientes pueden visualizar los rendimientos que se acreditan día a día, el saldo va creciendo y permanece siempre disponible para pagar servicios, realizar transferencias, compras o extracciones, mientras genera un rendimiento automático todos los días.

Esta modalidad resulta especialmente conveniente para administrar el sueldo o jubilaciones, ya que permite que el dinero crezca sin dejar de estar al alcance. De esta manera, NBCH ofrece una solución que combina liquidez inmediata y rentabilidad, adaptada a las necesidades cotidianas de sus clientes.

Otro punto que explica el atractivo del producto es que no implica riesgos adicionales. La remuneración se obtiene manteniendo el dinero en la cuenta bancaria habitual, dentro de un entorno regulado, sin exposición a instrumentos volátiles y sin necesidad de asumir compromisos contractuales.

Así, NBCH refuerza su compromiso con una banca pública moderna, cercana y orientada a ofrecer soluciones digitales que aporten eficiencia y valor real en la vida cotidiana de sus clientes.

NBCH nunca solicitará a sus clientes que realicen simulaciones de préstamos, cambios de contraseñas, instalación de aplicaciones o transferencias de dinero. Es fundamental mantener la seguridad y operar siempre a través de los canales oficiales del Banco en el servicio de Atención Online en el WhatsApp verificado 3624161290 o por medio de las redes sociales oficiales.

Relacionado