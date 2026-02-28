JUAN JOSÉ CASTELLI EN UN ALLANAMIENTO AGENTES SECUESTRARON CASI 100 GRAMOS DE COCAÍNA Y UN ARMA DE FUEGO

Además, dos hombres fueron aprehendidos.

Personal de la División Operaciones Drogas Interior de Juan José Castelli, llevó adelante un allanamiento que culminó con el secuestro de estupefacientes, dinero en efectivo, celulares, un arma de fuego y la aprehensión de dos hombres.

El procedimiento se concretó en la madrugada de este sábado, en la Chacra 27 de Juan José Castelli, en el marco de la causa por “Supuesta Infracción a la Ley de Estupefacientes”.

La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías de Juan José Castelli, a cargo del doctor José Luis Kerbel, con intervención de la Fiscalía Antidrogas de Presidencia Roque Sáenz Peña, encabezada por la doctora Laura Soledad Borelli.

Los antinarcóticos incautaron en la finca, un envoltorio de polietileno tipo “bochón” con una sustancia blanquecina que, tras el pesaje y la prueba de campo, arrojó un resultado de 61,91 gramos de cocaína. Además, una sustancia blanquecina desparramada que, sometida a pesaje y reactivo químico, dio un resultado de 36,59 gramos positivos para cocaína.

El total secuestrado asciende a 98,5 gramos de cocaína.



Por otra parte, incautaron tres celulares, recortes de polietileno, $ 211.250 pesos en efectivo y varias anotaciones.

También se encontró en una de las habitaciones una pistola calibre 9 milímetros, con cargador y diez cartuchos del mismo calibre.

En el lugar fueron detenidos el principal investigado, un hombre de 31, y un joven de 22 años quienes se encontraban en la vivienda. Uno de ellos intentó darse a la fuga pero fue reducido.

Ambos aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia por Supuesta Infracción a la Ley de Estupefacientes

Relacionado