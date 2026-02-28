Quitilipi OPERATIVOS “LINCE”: MÚLTIPLES SECUESTROS DE MOTOS Y DEMORADOS POR INFRACCIONES

Los operativos continuarán en distintos sectores de la ciudad con el objetivo de reforzar la prevención y la seguridad vial.

En el marco del “Servicio de Seguridad Preventiva Motorizado – Lince”, personal de la División Cuerpo Operaciones Motorizadas de Quitilipi llevó adelante una serie de operativos que culminaron con el secuestro de varias motocicletas y la demora de conductores por infracciones al Código de Faltas de la Provincia del Chaco.

Secuestros por infracciones contravencionales

Durante controles realizados por calles San Martín y avenida Chaco; Santa Cruz y avenida Chaco; e Islas Malvinas y Curupaití, se incautaron motocicletas de distintas marcas, varias de ellas sin dominio colocado, con escape libre o en deficientes condiciones de seguridad.

En estos procedimientos fueron notificados en libertad ciudadanos mayores de edad, conforme actas contravencionales, mientras que los rodados fueron entregados a la Guardia de Prevención de la Comisaría local para los fines legales correspondientes.

Maniobras peligrosas y fuga en el centro

En otro operativo realizado en la intersección de San Martín y avenida 25 de Mayo, efectivos demoraron a dos menores de edad que circulaban en una motocicleta marca Honda XR 250 cilindradas, realizando maniobras peligrosas conocidas como “willy”, poniendo en riesgo su integridad y la de terceros.

Según se informó, al intentar ser identificados, se dieron a la fuga a alta velocidad, esquivando controles policiales, hasta ser finalmente demorados. El rodado fue secuestrado.

Picadas y circulación en contramano

Minutos más tarde, en el centro de la ciudad, otros dos jóvenes fueron demorados tras protagonizar presuntas “picadas” por el acceso Buenos Aires. Estos circulaban en contramano por avenida 25 de Mayo y otras arterias céntricas, intentando evadir el control. La motocicleta, una Honda Wave 110 en mal estado, con numeración presuntamente adulterada y sin luces ni llave de ignición, fue secuestrada.

Todos los demorados y los rodados incautados fueron trasladados a la Comisaría de Quitilipi, quedando a disposición de la autoridad competente.

Relacionado