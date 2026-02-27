CHACO PRESENTÓ AWS ENTRENA Y AWS DESARROLLA PARA IMPULSAR EL TALENTO DIGITAL Y LAS STARTUPS LOCALES

Ambos programas acercarán oportunidades de capacitación gratuita en tecnologías digitales, programación y desarrollo en la nube, competencias cada vez más demandadas por el sector productivo y la economía del conocimiento.

Este viernes, el Gobierno del Chaco presentó los programas AWS Entrena y AWS Desarrolla, iniciativas orientadas a fortalecer el talento digital, el ecosistema emprendedor y la transformación tecnológica de pymes y startups de la provincia. La propuesta es impulsada de manera conjunta por la Subsecretaría de Modernización del Estado y Amazon Web Services.

El subsecretario de Modernización del Estado, Federico Valdés, acompañado del secretario coordinador de Gabinete, Livio Gutiérrez y de la subsecretaria de Trabajo, Noel Ibarra, explicó que estas acciones “se enmarcan en un acuerdo firmado en diciembre pasado, que busca ampliar el acceso a la formación en herramientas digitales y computación en la nube.

En ese sentido, detalló que AWS Entrena está destinado a la ciudadanía en general, estudiantes, emprendedores y empresas interesadas en adquirir conocimientos en computación en la nube e inteligencia artificial aplicada a entornos digitales. Las capacitaciones cuentan con certificaciones reconocidas y forman parte de una estrategia para preparar talento local con habilidades tecnológicas”.

Además, el funcionario adelantó que se trabaja en la creación de una feria y bolsa de empleo vinculada a estas capacitaciones, con el objetivo de que empresas de todo el país puedan acceder a profesionales chaqueños certificados en tecnologías de nube y desarrollo digital.

Por su parte, el programa AWS Desarrolla apunta específicamente a emprendedores y startups tecnológicas, brindándoles acceso a herramientas técnicas avanzadas y créditos en servicios de nube para el desarrollo, prueba y escalamiento de soluciones digitales creadas desde la provincia.

Según explicó Valdés, Amazon Web Services pondrá a disposición a nivel nacional un fondo de 48 millones de dólares en créditos para utilizar su infraestructura tecnológica. Estos créditos podrán alcanzar distintos montos, que van desde 5.000 hasta 25.000 dólares iniciales, con la posibilidad de ampliarse hasta 100.000 dólares en servicios de nube.

Esto permitirá que emprendedores y desarrolladores locales puedan acceder a herramientas para almacenamiento de datos, desarrollo de software, construcción de arquitecturas tecnológicas y escalamiento de proyectos innovadores, recursos que muchas veces resultan difíciles de costear en etapas iniciales.

Articulación con universidades y el sector del conocimiento

La iniciativa también se implementará con el acompañamiento de instituciones académicas y del ecosistema tecnológico local, entre ellas la Universidad Nacional del Nordeste y la Universidad Tecnológica Nacional, junto a incubadoras de base tecnológica y actores del sector del conocimiento.

El objetivo es trabajar de manera articulada para promover la alfabetización digital, la formación en computación en la nube y el desarrollo de proyectos innovadores que puedan crecer y competir en mercados nacionales e internacionales.

Desde el Gobierno provincial destacaron que la implementación de estos programas permitirá ampliar el acceso a la formación tecnológica para jóvenes, emprendedores y empresas, al tiempo que favorecerá la digitalización de pymes y el crecimiento de startups locales mediante soluciones innovadoras y escalables.

Asimismo, remarcaron que la capacitación en tecnologías de nube abre nuevas oportunidades de empleo calificado y servicios basados en el conocimiento, permitiendo que el talento local pueda insertarse en la economía digital sin necesidad de migrar a otros centros tecnológicos del país.

La provincia avanza en la consolidación de un ecosistema de innovación y desarrollo tecnológico que promueve la inclusión digital, mejora la competitividad productiva y genera nuevas oportunidades laborales en la economía del conocimiento.

