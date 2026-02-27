ESPACIOS DEPORTIVOS MÁS CÓMODOS Y FUNCIONALES: AVANZAN LAS MEJORAS EN EL PREDIO

Con el objetivo de seguir fortaleciendo la infraestructura deportiva local, el Ejecutivo Municipal impulsa acciones destinadas a brindar mayor comodidad y funcionalidad a los espacios donde se desarrollan encuentros y competencias el Polideportivo Municipal y el Micro estadio «Arenas Impenetrable» .

En este marco, se lleva adelante la construcción de quinchos, pensados para albergar a las delegaciones que participan habitualmente en eventos deportivos y que requieren lugares adecuados para reunirse, resguardarse y compartir momentos durante las jornadas.

Asimismo, en esta etapa se realiza la colocación de piso, una mejora fundamental que optimiza las condiciones de uso.

El intendente Pío Sander recorrió el predio para supervisar el avance de los trabajos, que permitirán dejar los quinchos en óptimas condiciones.

Además, próximamente se incorporarán fogones y parrillas, ampliando las operatividad dónde las delegaciones podrán compartir comidas y fortalecer la convivencia durante los encuentros deportivos.

Estas acciones permiten optimizar el uso de los espacios, generando sectores de descanso y encuentro donde los equipos locales y visitantes podrán compartir desayunos, almuerzos o meriendas, promoviendo el compañerismo y el espíritu deportivo.

El municipio continúa apostando a espacios más inclusivos, ordenados y funcionales, consolidando al deporte como un punto de encuentro, integración y crecimiento para toda la comunidad 🤝⚽.

Relacionado