QUITILIPI ENCONTRARON UN HOMBRE SIN VIDA AL COSTADO DE LA RUTA
Cerca de las 09, efectivos de la Comisaría local tomaron conocimiento mediante llamado telefónico que en ruta nacional 16 km. 153, frente a unos galpones se hallaba una persona sin vida, arribados los agentes constataron la veracidad de la información, poniendo en conocimiento a la Fiscalía 4 a Cargo Dr. Gustavo Valero, quien dio intervención a personal gabinete científico y médico turno.
Posteriormente se hizo presente una mujer de 57 años reconociendo al occiso como su hermano ELIGIO TOMÁS AYALA de 44 años agregando que el mismo se encontraba en situación de calle y realizaba trabajos de corte de pasto en distintos lugares, padeciendo además del consumo de alcohol, médico diagnosticó LESIONES EN CUERO CABELLUDO REGIÓN OCCIPITAL, ESCORIACIONES EN CODO, MANO DERECHA Y TOBILLO IZQUIERDO, solicitando autopista fines determinar causal deceso, procediendo personal División Bomberos Sáenz Peña al traslado del cuerpo hacia morgue fines practicar autopsia pertinente.