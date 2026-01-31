NUEVO LOGRO EN EL PUERTO DE BARRANQUERAS: CHACO EXPORTA ACEITE DE GIRASOL A ESPAÑA

Se trata de aceite de girasol producido por la firma Pampa del Cielo, de Charata. Es la primera de tres cargas de 110 toneladas con destino a la ciudad de Barcelona.

El gobernador Leandro Zdero supervisó este viernes, en el Puerto de Barranqueras, la carga de 110 toneladas de aceite de girasol de producción chaqueña que serán exportadas a España. Se trata de la primera de tres operaciones previstas hasta marzo, consolidando el proceso de reactivación y dinamización de la actividad portuaria provincial. “Queremos agradecer la confianza de quienes producen en la provincia; estamos dando dinamismo al puerto y trabajando para abrir nuevas oportunidades al mundo”, expresó el mandatario, quien estuvo acompañado por el titular de la empresa, Miguel Sartor, el ministro de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible, Oscar Dudik, la administradora del Puerto de Barranqueras, Alicia Azula; el subsecretario de Industria, Patricio Amarilla; el subsecretario de Coordinación de Producción, Orlando Morán; el diputado provincial, Samuel Vargas y el presidente de la Agencia Chaco, Martín Poccard.

El gobernador detalló que esta primera etapa comprende una carga de 110 toneladas, y que se realizarán dos exportaciones adicionales del mismo volumen en los meses de febrero y marzo. El producto exportado es aceite de girasol alto oleico, elaborado por la empresa Pampa del Cielo SRL, de la localidad de Charata, distribuido en cinco contenedores, con destino final en Barcelona, fortaleciendo el vínculo comercial entre el Chaco y el mercado europeo.

“Venimos trabajando para aumentar las exportaciones, como también lo estamos haciendo con el carbón, en articulación con el Gobierno nacional y la administración del puerto. Vamos paso a paso, apostando a nuestra materia prima con valor agregado. Esto es dinamizar la economía y generar oportunidades para los empresarios chaqueños”, remarcó Zdero.

Política de Estado para reactivar el Puerto

La operatoria fue coordinada por el Ministerio de la Producción, el Puerto de Barranqueras y la empresa despachante de aduana DEB-COMEX, y se enmarca en una política activa de puesta en valor del puerto como nodo logístico estratégico del noreste argentino. La consolidación de cargas de exportación genera un impacto positivo en toda la cadena productiva, promueve el empleo local, reduce costos logísticos para las empresas chaqueñas y fortalece la competitividad de la producción provincial en los mercados internacionales.

”Que tu producto llegue a otro mercado es un sueño cumplido”

El propietario de la firma Pampa del Cielo SRL, Miguel Ángel Sartor, destacó la importancia del logro alcanzado: “Que tu producto llegue a otro mercado es lo que siempre uno sueña”. Además, explicó que el aceite producido supera el 80% de ácido oleico, lo que lo convierte en un producto comparable al aceite de oliva y altamente valorado en Europa.

Sartor señaló que el proceso para acceder al mercado español fue extenso y exigente. “Hubo que generar confianza, enviar muestras y demostrar que cumplimos con los estándares internacionales, especialmente en lo referido a residuos de químicos. Hoy podemos decir que sí, mantenemos la calidad y tenemos proyección de crecimiento”, afirmó.

”Se puede producir con diferenciación y exportar”

Por su parte, el ministro Oscar Dudik calificó la exportación como un hecho histórico. “Se trata de un girasol diferencial, con un alto porcentaje de ácido oleico, que se posiciona como un producto casi premium dentro del esquema exportador argentino”, sostuvo.

En ese sentido, subrayó que este logro “sirve para incentivar y animarse, aun en un contexto difícil”. “Queríamos demostrar que se puede producir, que se puede agregar valor y que se puede exportar desde el Chaco”, concluyó.

Relacionado