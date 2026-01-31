LAS TENSIONES GEOPOLITICAS ALTERAN LOS MERCADOS PERO BENEFICIA A LA ARGENTINA

La volatilidad internacional potencia la suba del oro, lo que beneficia a las reservas del Banco Central. La volatilidad internacional potencia la suba del oro, lo que beneficia a las reservas del Banco Central.

Tras horas de tensión, los republicanos y los demócratas de Estados Unidos alcanzaron un acuerdo y evitaron la paralización de la administración norteamericana. El riesgo era un cierre similar al que ocurrió a fines de 2025 y se extendió durante 43 días.

El analista financiero Roberto Ruarte recordó que en la anterior clausura “el oro y la plata alcanzaron máximos históricos”. En esta ocasión, el metal precioso tuvo un comportamiento volátil con leves subas y bajas, pero en el after market de anoche se recuperaba mientras bajaban las Bolsas de Nueva York.

La suba del petróleo de más de 3%, que llevó al crudo a USD 70, completó un panorama de desorientación de los inversores. Las Bolsas de Nueva York cerraron en baja.

La Argentina se vio afectada por el movimiento, pero sirvió de prueba para los bonos soberanos, que experimentaron tenues descensos, y el riesgo país subió apenas 8 unidades a 492 puntos básicos. Los títulos argentinos fueron los menos afectados de la región, lo que muestra que está en carrera para llegar pronto al refinanciamiento de su deuda.

La Bolsa de Valores, en cambio no la pasó bien. El Merval de las acciones líderes perdió 0,6% en pesos y 1,8% en dólares por la suba del contado con liquidación.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC), el Banco Central fue un activo jugador y se alzó con USD 52 millones, que elevaron las reservas al nivel más alto de la gestión Milei, 46.240 millones de dólares. Esta vez, le faltó el plus que aporta el oro que tuvo una contracción inferior a 1 por ciento. Cabe destacar que con la suba del metal precioso de los últimos días, las tenencias del BCRA aumentaron notablemente, ya que la entidad cuenta con casi dos millones de onzas troy en su haber. En concreto, la volatilidad internacional que eleva la cotización del commodity termina beneficiando indirectamente a la Argentina.

Según Jorge Harker, analista de mercados internacionales de Adcap Grupo Financiero el foco de los mercados ahora está en Irán. “Lentamente la capacidad militar de Estados Unidos viene aumentando en la región, especialmente con elementos aéreos y aparentemente muchas unidades de defensa antiaérea. Pareciera que las exigencias del Gobierno de Trump están dirigidas para que el régimen iraní las rechace y así puedan tener una excusa para atacarlos y provocar un cambio en el Gobierno. Hay varias cosas para analizar en este contexto: si se desata un conflicto, el impacto en los mercados accionarios dependerá sólo y únicamente de la extensión de ese conflicto. El estrecho de Ormuz, aunque clave en el comercio mundial, el mayor impacto de un cierre lo llevará Irán”, evaluó.

En tal sentido, el especialista agregó que una de las consecuencias del conflicto es el alza del valor de los metales. A la vez, Harper pronosticó una alta probabilidad de que continúen en una tendencia alcista por los siguientes motivos:

Los bancos centrales continuaron comprando oro . Un dólar débil los lleva a acumular reservas y mucha gente está empezando a dudar de la capacidad del dólar como un mecanismo de reserva de valor.

. Un dólar débil los lleva a acumular reservas y mucha gente está empezando a dudar de la capacidad del dólar como un mecanismo de reserva de valor. La posición de Rusia y China comprando oro llevó a que los metales preciosos se encuentren baratos. Durante mucho tiempo, se consideraron metales netamente industriales o de lujo, sin considerarse reserva de valor de riqueza. Eso está cambiando.

llevó a que los metales preciosos se encuentren baratos. Durante mucho tiempo, se consideraron metales netamente industriales o de lujo, sin considerarse reserva de valor de riqueza. Eso está cambiando. Las tensiones con Irán apenas empiezan. El perfil ideológico del régimen iraní basado en temas religiosos los vuelve más radicales y, por ende, más peligrosos. Eso pone nerviosos a los mercados y el oro puede tener más empuje.

Ayer se conoció que El Salvador sumó oro por USD 50 millones y su tenencia del metal aumentó a 360 millones de dólares. Tiempo atrás había comprado 7.547 Bitcoin. Las acciones de las empresas mineras, en tanto, siguen subiendo porque la capacidad de extracción de metales es inferior a la demanda. El escenario explica porque hoy la Argentina tiene las reservas más altas desde 2021.

El petróleo subió más de 3% por el conflicto con Irán. Matías Togni, analista de la consultora NextBarrel, señaló que “el petróleo tocó los 70 dólares después de 3 meses, volviendo a poner en foco la prima de riesgo geopolítico, esta vez Irán. Los dichos de Trump, el posicionamiento de un portaviones y tropas en el Medio Oriente desató otra ola de compras el jueves, principalmente de fondos especulativos. Hay varios factores que influyen en este salto de casi 10 dólares desde inicio del año, por un lado, teníamos problemas puntuales debido al clima que atrasó algunas cargas en el hemisferio norte -se perdió algo de producción, que de a poco está regresando- pero, sin duda, todo el complejo de energía está mirando lo que ocurre con los metales y algo de eso se puede que se esté filtrando en el sentimiento del petróleo”.

Y sumó: “El mercado físico sigue sobre ofertado, sobre todo en Medio Oriente y nadie realmente cree que pueda haber una disrupción en el estrecho de Ormuz. La acción está concentrada en los mercados de futuros, específicamente Brent, cuyo contrato expira hoy (viernes) y viene marcando récords en Interés Abierto”.

Los argumentos a favor de los metales se suman y si bien benefician a las reservas argentinas, perjudican a las inversiones de riesgo. En este marco, las tasas en pesos no padecieron la crisis. Las LECAP cortas bajaron su rendimiento a 2,7% efectivo mensual, mientras la caución a un día subió a 27%.