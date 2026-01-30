TRAS UNA DENUNCIA VIRAL DETENIDO UN HOMBRE POR UNA CAUSA DE MALTRATO ANIMAL EN LAS BREÑAS

El procedimiento se concretó esta tarde tras una investigación iniciada por un hecho viralizado en redes sociales.

Pasadas las 14, personal policial de Las Breñas aprehendió a un hombre en el marco de una causa por supuesto maltrato y crueldad animal, tras una investigación iniciada a partir de un hecho que tomó estado público en redes sociales.

Luego de las tareas investigativas, se logró la conducción del involucrado y se dio inmediata intervención a la Fiscalía Rural, que dispuso las medidas judiciales correspondientes en el marco de la Ley 14.346.

El procedimiento permitió avanzar con el esclarecimiento del hecho, continuando las actuaciones bajo directivas de la autoridad judicial interviniente.

