Quinto aumento de la nafta en menos de un mes: a cuánto se fue el litro

La petrolera Shell aplicó un nuevo aumento en los precios de los combustibles, sumando su quinta suba en menos de un mes, lo que refleja una fuerte presión sobre los consumidores argentinos. Según lo que se observa en las pantallas de los surtidores, la nafta premium ya alcanza los $1.767 por litro, mientras que la nafta súper también se mantiene en valores altos.

Este nuevo incremento toma por sorpresa a los usuarios, debido a que desde junio el Gobierno derogó la obligación que tenían las estaciones de servicio de informar sobre las modificaciones de los precios en combustibles. «De esta manera, estamos quitando trabas burocráticas y dándole más libertad al sector privado», expresaron desde la Secretaría de Energía.

«Es el quinto aumento en el mes, es una sorpresa para los conductores. Hoy las petroleras y las estaciones de servicio no tienen la obligación de hacerlo«, informó el periodista Sergio Cirigliano para la pantalla de C5N, desde una Shell.

Los incrementos se vienen dando de manera sucesiva: el 31 de agosto, la nafta premium se encontraba en $1.715; el 6 de septiembre subió a $1.729; al día siguiente, 7 de septiembre, alcanzó los $1.738; y el 13 de septiembre llegó a $1.752. Con la actualización del 22 de septiembre, el combustible se mantiene en alza.