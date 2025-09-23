Diputados: oposición pide interpelar a Guillermo Francos por la ley de Emergencia en Discapacidad

Diputados nacionales de Encuentro Federal, liderados por Oscar Agost Carreño, presentaron una moción de censura para remover de su cargo al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tras acusar al Gobierno de incumplir con la ley de emergencia en Discapacidad, cuyo veto había sido rechazado en el Congreso.

De esta manera, la medida busca que el ministro coordinador sea destituido por la mayoría absoluta de cada una de las cámaras legislativas, un objetivo que, de acuerdo al bloque, sería alcanzable.

La interpelación y moción de censura contra Francos que impulsa el cordobés lleva la firma de diputados del bloque que preside Miguel Pichetto, como Nicolás Massot, Emilio Monzó, Mónica Fein, Margarita Stolbizer y Esteban Paulón.

El diputado Agost Carreño, en un posteo en X, afirmó que «el Gobierno rompió el estado de derecho». El legislador y sus colegas, que acusaron a Francos de incumplir la ley, también lo señalan por «dictar decretos nulos e inconstitucionales» y «violar la división de poderes del Estado».