EL PAPÁ DE LAMINE YAMAL EXPLOTÓ TRAS EL BALÓN DE ORO QUE GANÓ DEMBÉLÉ: “PASÓ ALGO RARO”
Mounir Nasraoui, papá de Lamine Yamal, criticó el segundo lugar de su hijo en la votación del Balón de Oro 2025. Tras confirmarse que el ganador del galardón era Ousmane Dembélé, Nasraoui pasó por la zona de prensa en París y dejó una declaración contundente: “El próximo año es nuestro”.
Luego, en diálogo con El Chiringuito, reflejó su enojo: “Creo que es el mayor, no voy a decir robo, pero sí un daño moral a un ser humano”, lanzó.
“Pasó algo raro”
Luego, defendió con los motivos por los que considera que el delantero del Barcelona merecía salir de la gala como vencedor: “Creo que Lamine Yamal es el mejor jugador del mundo con mucha diferencia. No porque sea mi hijo, sino porque no hay rivales a su nivel”.
Y agregó: “Lamine es Lamine. Tenemos que decir que aquí ha pasado algo muy raro”. Finalmente, repitió la promesa que ya había pronunciado al salir de la gala: “El año que viene el Balón de Oro será español”.
Todos los ganadores de la ceremonia del Balón de Oro 2025
- Balón de Oro masculino: Ousmane Dembélé (PSG – Francia)
- Balón de Oro femenino: Aitana Bonmatí (Barcelona – España)
- Premio Sócrates: Fundación Xana
- Club del Año masculino: PSG (Francia)
- Club del Año femenino: Arsenal (Inglaterra)
- Trofeo Gerd Müller masculino: Viktor Gyokeres (Sporting Lisboa – Suecia)
- Trofeo Gerd Müller femenino: Ewa Pajor (Barcelona – Polonia)
- Trofeo Lev Yashin masculino: Gianluigi Donnarumma (PSG – Italia)
- Trofeo Lev Yashin femenino: Hannah Hampton (Chelsea – Inglaterra)
- Trofeo Johan Cruyff masculino: Luis Enrique (PSG – España)
- Trofeo Johan Cruyff femenino: Sarina Wiegman (Selección de Inglaterra)
- Trofeo Kopa femenino: Vicky López (Barcelona – España)
- Trofeo Kopa masculino: Lamine Yamal (Barcelona – España)