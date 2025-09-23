EL PAPÁ DE LAMINE YAMAL EXPLOTÓ TRAS EL BALÓN DE ORO QUE GANÓ DEMBÉLÉ: “PASÓ ALGO RARO”

Mounir Nasraoui, papá de Lamine Yamal, criticó el segundo lugar de su hijo en la votación del Balón de Oro 2025. Tras confirmarse que el ganador del galardón era Ousmane Dembélé, Nasraoui pasó por la zona de prensa en París y dejó una declaración contundente: “El próximo año es nuestro”.

Luego, en diálogo con El Chiringuito, reflejó su enojo: “Creo que es el mayor, no voy a decir robo, pero sí un daño moral a un ser humano”, lanzó.

Lamine Yamal, su padre Mounir Nasraoui, su abuela Fátima y otros miembros de la familia posan para la foto en la gala del Balón de Oro. (Foto: Reuter)

“Pasó algo raro”

Luego, defendió con los motivos por los que considera que el delantero del Barcelona merecía salir de la gala como vencedor: “Creo que Lamine Yamal es el mejor jugador del mundo con mucha diferencia. No porque sea mi hijo, sino porque no hay rivales a su nivel”.

Y agregó: “Lamine es Lamine. Tenemos que decir que aquí ha pasado algo muy raro”. Finalmente, repitió la promesa que ya había pronunciado al salir de la gala: “El año que viene el Balón de Oro será español”.

