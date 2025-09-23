EL SENTIDO MENSAJE DE LIONEL MESSI A OUSMANE DEMBÉLÉ TRAS LA GALA DEL BALÓN DE ORO: “TE LO MERECES”

El francés Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro 2025 y coronó la mejor temporada de su carrera, en la cual se coronó, entre otras competencias, en la UEFA Champions League con el PSG. El delantero le ganó la pulseada al español Lamine Yamal, otro de los grandes candidatos a quedarse con el galardón.

Cuando se subió al escenario en la gala que tuvo lugar en París, el galo le dedicó una de las líneas de su emotivo discurso a Lionel Messi, catalogándolo como una de sus grandes inspiraciones en el fútbol. “Aprendí durante ese tiempo en Barcelona al lado de grandes jugadores como Andrés Iniesta y Lionel Messi. Fue excepcional ese aprendizaje”, dijo.

La respuesta no tardaría en llegar. Horas más tarde, Messi le comentó una foto a Dembélé en Instagram. “¡Grande Ous! Felicidades, me alegro mucho por vos. Te lo merecés», firmó el astro rosarino a la distancia desde Miami.

El mensaje de Messi a Dembélé. (Foto: Captura X)

El consejo de Messi que le marcó la carrera a Dembélé

Ousmane Dembélé reconoció el impacto significativo de Lionel Messi en su carrera, especialmente durante su tiempo en el FC Barcelona. En una entrevista con Four Four Two, Dembélé destacó cómo los consejos de Messi fueron cruciales para su desarrollo profesional.

Desde su llegada al Barcelona, donde su casillero estaba al lado del argentino, Dembélé cultivó una relación de confianza que le permitió aprender de Messi. Este vínculo lo llevó a observar y mejorar su actitud en el campo. “Me dijo que fuera serio si quería alcanzar mis sueños. Después de eso, empecé a observar y aprender de lo que hacía en el campo”, contó.

Dembélé, ahora en el PSG, ha tenido un resurgimiento notable bajo la dirección de Luis Enrique, logrando títulos como la Ligue 1 y la UEFA Champions League, lo que culminó en su reciente Balón de Oro 2025.

A pesar de un inicio complicado en su carrera, marcado por lesiones y críticas, Dembélé ha encontrado estabilidad en el PSG. Expresó su orgullo por haber jugado junto a Messi, a quien considera su inspiración y el mejor jugador. En su discurso tras recibir el Balón de Oro, agradeció a su equipo y recordó su tiempo en el Barcelona como un aprendizaje invaluable.