DETUVIERON A UNA MUJER POR AGREDIR A UNA ENFERMERA EN EL HOSPITAL

Este fin de semana, se tomó conocimiento por parte de la directora del hospital de Machagai, María de los Ángeles Oflaherty, sobre un desorden ocurrido en la guardia de dicho lugar, el sábado 20 pasado, en horas de la noche.

La mujer entregó las grabaciones de la cámara de seguridad del lugar, donde se observa a una ciudadana, identificada como K.D.L.S, quien agredió a una de las enfermeras de turno antes de retirarse.

Se comisionó personal policial al lugar, quienes procedieron a la conducción de la mujer de 32 años, a la unidad.

Tomó conocimiento el juez de Paz local, quien dispuso que la misma sea notificada del acta contravencional por «Supuesta Infracción al Artículo Nº 60º Ley 850-J», permaneciendo alojada en la unidad policial, a disposición de dicha magistratura.

Se invito a la directora del hospital a radicar el correspondiente escrito.